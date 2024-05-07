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Шольц заявил, что ЕС решил передать Украине 90% доходов от российских активов

07 мая 2024 07:17
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Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз договорился использовать 90% средств, вырученных от заморозки российских активов, на нужды Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано на пресс-конференции с участием лидеров стран Балтии. После того, как в Украине началась специальная операция, ЕС и G7 заморозили примерно половину российских валютных резервов, что в сумме составляет около 300 миллиардов евро.

Кремль подвергает это решению критике, считая его попранием норм международного права. Министерство иностранных дел России называет заморозку активов Европы воровством, делая акцент на том, что ЕС нацелился не только на частные, но и на государственные активы РФ.

# Международная политика # Олаф Шольц

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