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В Калифорнии зафиксирована вспышка туберкулёза

07 мая 2024 07:08
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Вспышка туберкулеза в американском штате Калифорния. За неделю инфекцией заразились 170 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии зафиксирована вспышка туберкулёза-1

Зафиксирован один летальный исход. В связи с быстрым ростом заболеваемости местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Источник инфекции обнаружили в одной из гостиниц, ее постояльцев отправили на карантин. По данным ВОЗ, с каждым годом число больных туберкулезом в Соединенных Штатах увеличивается. В 2023 году им заразились почти 10 тысяч человек.

# Вирусные заболевания # Новости США

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