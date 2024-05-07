В Калифорнии зафиксирована вспышка туберкулёза

Зафиксирован один летальный исход. В связи с быстрым ростом заболеваемости местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Источник инфекции обнаружили в одной из гостиниц, ее постояльцев отправили на карантин. По данным ВОЗ, с каждым годом число больных туберкулезом в Соединенных Штатах увеличивается. В 2023 году им заразились почти 10 тысяч человек.