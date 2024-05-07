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ХАМАС принял предложение о прекращении огня в Газе

07 мая 2024 07:11
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ХАМАС согласился принять предложенные Египтом и Катаром условия соглашения о перемирии в Газе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС принял предложение о прекращении огня в Газе-1

На первом этапе боевики движения должны отпустить 33 заложника, в частности женщин, детей, стариков и больных в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов анклава. Далее армия обязана навсегда прекратить огонь. На третьем этапе, согласно документу, должен начаться план восстановления Газы. Официального ответа Иерусалима пока нет.

Ночью, во время бомбардировки Израилем жилого квартала в Рафахе, были убиты не менее восьми гражданских лиц.

# Палестина-Израиль

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