ХАМАС принял предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС согласился принять предложенные Египтом и Катаром условия соглашения о перемирии в Газе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе боевики движения должны отпустить 33 заложника, в частности женщин, детей, стариков и больных в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов анклава. Далее армия обязана навсегда прекратить огонь. На третьем этапе, согласно документу, должен начаться план восстановления Газы. Официального ответа Иерусалима пока нет.