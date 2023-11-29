Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ согласно социологам

Канцлер ФРГ бьет антирекорды. Всего за неделю он переместился с 13-го места рейтинга немецких политиков на 17-е, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным социологов, доверие к Шольцу еще никогда не было настолько низким. Более того, так в глазах своих граждан не падал еще ни один канцлер Германии. На показатель влияет состояние экономики, а также политика в отношении мигрантов и кризиса в Украине. В момент назначения политик занимал первую строку списка.