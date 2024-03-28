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Шольц сообщил, знали ли немецкие спецслужбы о подготовке теракта в РФ

28 марта 2024 07:53
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Канцлер Германии Шольц отрицает, что немецкой разведке было известно о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

При этом он  допускает, что такая информация вполне могла быть у США. 

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», – заявил он.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда несколько человек в камуфляже ворвались в зал и начали расстреливать людей. В результате погибли 143 человека.

Исполнителей теракта удалось задержать, они попытались скрыться, двигаясь в сторону Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, теракт был осуществлен исламистами, а за ним стояли США, Великобритания и Украина.

# Международная политика # Олаф Шольц

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