Канцлер Германии Шольц отрицает, что немецкой разведке было известно о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

При этом он допускает, что такая информация вполне могла быть у США.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», – заявил он.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда несколько человек в камуфляже ворвались в зал и начали расстреливать людей. В результате погибли 143 человека.

Исполнителей теракта удалось задержать, они попытались скрыться, двигаясь в сторону Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, теракт был осуществлен исламистами, а за ним стояли США, Великобритания и Украина.