Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Германии испытывает непростые времена в связи с ее зависимостью от экспортных поставок, сообщает РИА Новости.

Он оценивает текущий рост экономики как неудовлетворительный, но одновременно выступает против увеличения госдолга. При этом, чтобы справиться с пандемией и антироссийскими санкциями, вызвавшими рост цен на энергоресурсы, Германия нарастила государственную задолженность на сотни млрд евро.

Запад усиливает экономический нажим на Россию, что ведет к повышению цен на электричество, горючее и продовольствие в Европе и США. Главной целью такой политики президент РФ Владимир Путин называет стремление ухудшить жизнь миллионов людей.