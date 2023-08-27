Прямой эфир

Шольц признал наличие проблем в экономике Германии

27 августа 2023 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Германии испытывает непростые времена в связи с ее зависимостью от экспортных поставок, сообщает РИА Новости.

Он оценивает текущий рост экономики как неудовлетворительный, но одновременно выступает против увеличения госдолга. При этом, чтобы справиться с пандемией и антироссийскими санкциями, вызвавшими рост цен на энергоресурсы, Германия нарастила государственную задолженность на сотни млрд евро.

Запад усиливает экономический нажим на Россию, что ведет к повышению цен на электричество, горючее и продовольствие в Европе и США. Главной целью такой политики президент РФ Владимир Путин называет стремление ухудшить жизнь миллионов людей.

# Международная политика # Олаф Шольц

Другие новости рубрики

Все новости
Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске
27 августа 2023 09:03

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске

В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек
27 августа 2023 08:10

В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые
26 августа 2023 16:46

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые