Прямой эфир

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске

27 августа 2023 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Курске беспилотный аппарат рухнул на жилой дом на улице Карла Маркса, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

В результате инцидента пострадавших нет, однако в доме разбиты окна. Также он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. 

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими военнослужащими был уничтожен украинский БПЛА над Курской областью. В данном регионе действует желтый уровень террористической опасности. Это означает активизацию работы силовых структур и усиление охраны стратегических объектов.

# Международная политика # Роман Старовойт

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек
27 августа 2023 08:10

В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые
26 августа 2023 16:46

В США неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча между школьными командами. Есть раненые

Четверть жителей Швейцарии очень недовольны своим финансовым положением
26 августа 2023 16:46

Четверть жителей Швейцарии очень недовольны своим финансовым положением