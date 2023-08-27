Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске

В Курске беспилотный аппарат рухнул на жилой дом на улице Карла Маркса, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

В результате инцидента пострадавших нет, однако в доме разбиты окна. Также он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими военнослужащими был уничтожен украинский БПЛА над Курской областью. В данном регионе действует желтый уровень террористической опасности. Это означает активизацию работы силовых структур и усиление охраны стратегических объектов.