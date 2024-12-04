Шольц после поездки в Киев заверил, что не разрешит наносить удары вглубь РФ

ФРГ не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и не даст разрешение на удары вглубь РФ посредством немецкого оружия, пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

Данную позицию Шольц объявил после визита в столицу Украины. «Мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», подчеркнул канцлер Германии. По словам политика, эти действия направлена на предотвращение эскалации и «войны между Россией и НАТО».

Также политик отметил, что Берлин продолжит поддержку Украины. Так, Шольц в Киеве сообщил, что ФРГ поставит в декабре украинской стороне вооружение на 650 миллионов евро.