Мэр Тбилиси: в Грузии совершена попытка госпереворота путем саботажа в госструктурах

По его словам, в местных СМИ несколько дней подряд появлялись петиции, составленные работниками разных государственных учреждений, в которых резко критиковалось заявление премьер-министра о том, что власти до 2028 года не будут ставить на повестку дня вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС. Причем было видно, что все они написаны одной рукой. Напрашивается вывод, что это была попытка разрушения государственных ведомств путем саботажа служащих, что было одной из составных частей плана оппозиции по государственному перевороту. Как особо отметил политик, такие действия не останутся без ответа в рамках конституции и закона. Напомним, волна протестов началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра о переносе начала переговоров о членстве страны в ЕС.