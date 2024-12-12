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Шольц подал запрос на вотум доверия в Бундестаге

12 декабря 2024 06:47
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Канцлер Германии вынес вопрос о доверии на голосование в Бундестаге. Ожидается, что заседание по этому вопросу состоится 16 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольц подал запрос на вотум доверия в Бундестаге-2

Отметим, правительство Шольца лишилось одобрения большинства в парламенте, поэтому Бундестаг, скорее всего, откажет в поддержке. Если это произойдет, канцлер должен будет предложить президенту ФРГ распустить парламент. Ранее лидеры правящей коалиции и оппозиции согласовали дату новых выборов. Предполагается, что они пройдут в феврале.

# Новости Германии # Олаф Шольц

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