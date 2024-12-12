Террорист открыл огонь по автобусу под Иерусалимом – погиб ребёнок

Стрельба по автобусу под Иерусалимом: погиб ребенок, еще три человека ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несовершеннолетний мальчик был доставлен в травматологическое отделение в критическом состоянии, и врачи были вынуждены констатировать смерть после интенсивных попыток его спасти, сообщают местные СМИ. В армии обороны Израиля сообщили, что местные силы безопасности преследуют террориста, устанавливая на дорогах блокпосты.