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Террорист открыл огонь по автобусу под Иерусалимом – погиб ребёнок

12 декабря 2024 06:40
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Стрельба по автобусу под Иерусалимом: погиб ребенок, еще три человека ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист открыл огонь по автобусу под Иерусалимом – погиб ребёнок-2

Несовершеннолетний мальчик был доставлен в травматологическое отделение в критическом состоянии, и врачи были вынуждены констатировать смерть после интенсивных попыток его спасти, сообщают местные СМИ. В армии обороны Израиля сообщили, что местные силы безопасности преследуют террориста, устанавливая на дорогах блокпосты.

# Теракт

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