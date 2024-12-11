В Лондоне протестующие фермеры перекрыли тракторами площадь перед парламентом

Пока брюссельские политики заняты собственными проблемами, экономический кризис в Евросоюзе продолжает ухудшаться: падает промышленный потенциал, объемы сельхозпродукции на критическом уровне, а показатели уровня жизни давно не растут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но местные жители не намерены мириться с такими порядками. Так, сотни фермеров вышли на акции протеста в центре Лондона. Манифестанты десятками тракторов перекрыли площадь перед британским парламентом. Таким образом они выступают против дополнительного налогообложения сектора.

Отмечается, что фермеры уже во второй раз устраивают массовую акцию в Лондоне. До этого они пытались привлечь внимание политиков и общественности выступлениями в других городах Англии и Уэльса.

Похожие протесты сейчас проходят и на континенте. Во французском Дижоне аграрии вывалили тонны навоза, покрышек и мусора на улицы города. Причиной выступлений стало подписанное соглашение о свободной торговле между ЕС и общим рынком южноамериканских стран МЕРКОСУР.