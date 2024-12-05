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Шольц не разрешил Украине бить вглубь РФ после поездки в Киев

05 декабря 2024 07:46
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Германия не допустит применения Украиной оружия большой дальности для нападения на российскую территорию и не собирается осуществлять поставки ракет «Таурус», заявил канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что нужно избегать эскалации между Россией и НАТО.

Несмотря на это, Германия продолжит предоставлять Украине помощь, о которой договорилась с Киевом. С начала конфликта Германия оказала помощь на сумму 28 миллиардов евро. Во время визита в Киев Шольц анонсировал новый пакет помощи на 650 млн евро, включающий танки Leopard 1, беспилотные летательные аппараты и ЗРК Iris-T.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о снижении объемов военной помощи Украине из-за ограничений бюджета, хотя уже утвержденные поставки будут продолжены. Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.

# Международная политика

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