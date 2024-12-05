Очередной случай массовой стрельбы произошел в США. В Калифорнии неизвестный открыл огонь по воспитанникам начальной школы. Ранения получили двое мальчиков пяти и шести лет. Один из них был доставлен в больницу на вертолете. Об их состоянии пока ничего неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей, мужчина подошел к детской площадке, где играли ученики, и внезапно стал расстреливать их из пистолета. В момент ЧП там находились более 30 детей, многих из них воспитатели смогли спрятать в спортивном зале. После происшествия нападавший покончил с собой. Прибывшая на место полиция оцепила район, в школе временно прекращены занятия. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП и мотивы нападавшего. По предварительной информации, он не имел отношения к учебному заведению и не являлся родителем ни одного из детей. Добавим, с начала 2024-го в американских школах произошло около 80 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли 36 человек, более 100 получили ранения.