Прямой эфир

​Шольц: мир в Украине после прекращения поставок оружия не наступит

02 марта 2023 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мира в Украине, даже если вооружения туда перенаправляться не будут, не достичь, цитирует его РИА Новости.

​Шольц: мир в Украине после прекращения поставок оружия не наступит-1

Шольц отметил, что мирного урегулирования конфликта в Украине не может быть без учета позиции Киева. Он отметил, что Германия поддерживает позицию президента Украины о мирных переговорах и призвал Китай оказать влияние на Россию в плане вывода войск с украинской территории. 

Ранее сообщалось о протестных акциях в Германии: десятки тысяч человек выступили против дальнейшего снабжения Украины оружием. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО
02 марта 2023 09:10

Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО

Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат
02 марта 2023 09:03

Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат

В Аргентине из-за пожара на линии электропередач без света остались 20 млн человек
02 марта 2023 08:46

В Аргентине из-за пожара на линии электропередач без света остались 20 млн человек