​Шольц: мир в Украине после прекращения поставок оружия не наступит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мира в Украине, даже если вооружения туда перенаправляться не будут, не достичь, цитирует его РИА Новости.

Шольц отметил, что мирного урегулирования конфликта в Украине не может быть без учета позиции Киева. Он отметил, что Германия поддерживает позицию президента Украины о мирных переговорах и призвал Китай оказать влияние на Россию в плане вывода войск с украинской территории.

Ранее сообщалось о протестных акциях в Германии: десятки тысяч человек выступили против дальнейшего снабжения Украины оружием.