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Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО

02 марта 2023 09:10
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Парламентарии Венгрии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО. С такой инициативой выступил представитель правой партии Новак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО-1

По его мнению, ратификация вступления Финляндии и Швеции в состав Альянса станет провокацией на пути к мировой войне. И лишь отсутствие – полное или частичное – у России и НАТО общей границы может гарантировать мирное существование. Кроме того, это позволит Венгрии быть свободной и нейтральной, без иностранных войск на ее территории, заявил Новак.

Напомним, ранее парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО: «за» проголосовали 184 депутата, «против» выступили 7 человек. Теперь для окончательной ратификации проект должен утвердить глава республики.

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# НАТО # Каталин Новак # Фотофакт

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