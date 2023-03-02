Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО

Парламентарии Венгрии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО. С такой инициативой выступил представитель правой партии Новак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, ратификация вступления Финляндии и Швеции в состав Альянса станет провокацией на пути к мировой войне. И лишь отсутствие – полное или частичное – у России и НАТО общей границы может гарантировать мирное существование. Кроме того, это позволит Венгрии быть свободной и нейтральной, без иностранных войск на ее территории, заявил Новак.

Напомним, ранее парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО: «за» проголосовали 184 депутата, «против» выступили 7 человек. Теперь для окончательной ратификации проект должен утвердить глава республики.