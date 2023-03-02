Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что три тысячи солдат из Украины прошли военную подготовку в Германии с начала СВО, еще тысячу человек обучат.

Шольц отметил, что тысячу украинских военных в стране начнут обучать максимально скоро. Об этом канцлер ФРГ заявил в четверг, 2 марта, приводит его слова ТАСС. Военная подготовка солдат проходит при непосредственном взаимодействии с Соединенными Штатами и Великобританией. Германия станет основной площадкой в Европе для обучения бойцов из Украины, подытожил Шольц.