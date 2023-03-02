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Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат

02 марта 2023 09:03
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что три тысячи солдат из Украины прошли военную подготовку в Германии с начала СВО, еще тысячу человек обучат.

Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат-1

Шольц отметил, что тысячу украинских военных в стране начнут обучать максимально скоро. Об этом канцлер ФРГ заявил в четверг, 2 марта, приводит его слова ТАСС. Военная подготовка солдат проходит при непосредственном взаимодействии с Соединенными Штатами и Великобританией. Германия станет основной площадкой в Европе для обучения бойцов из Украины, подытожил Шольц. 

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# Международная политика # Олаф Шольц # Фотофакт

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