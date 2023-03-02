В Аргентине из-за пожара на линии электропередач без света остались 20 млн человек

Новости Аргентины. Пожар на линии электропередач в Аргентине оставил без электричества 20 миллионов человек. Отключения коснулись Буэнос-Айреса и соседних населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате аварии нарушено движения транспорта, приостановлена работа метро, задержаны десятки железнодорожных рейсов. Поменять свои планы были вынуждены несколько тысяч человек. Предположительно, на восстановление электроснабжения потребуется не менее двух суток. О каких-либо повреждениях на атомной электростанции не сообщается.