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В Аргентине из-за пожара на линии электропередач без света остались 20 млн человек

02 марта 2023 08:46
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Новости Аргентины. Пожар на линии электропередач в Аргентине оставил без электричества 20 миллионов человек. Отключения коснулись Буэнос-Айреса и соседних населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине из-за пожара на линии электропередач без света остались 20 млн человек-1

В результате аварии нарушено движения транспорта, приостановлена работа метро, задержаны десятки железнодорожных рейсов. Поменять свои планы были вынуждены несколько тысяч человек. Предположительно, на восстановление электроснабжения потребуется не менее двух суток. О каких-либо повреждениях на атомной электростанции не сообщается.

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# Пожар # Новости Аргентины # Фотофакт

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