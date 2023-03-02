В Японии на берегу обнаружен второй шар неизвестного происхождения

Обнаруженный на берегу в Японии металлический шар – это вторая подобная находка, происхождение и назначение которой пока распознать не могут, пишет ТАСС.

Металлический объект диаметром полтора метра в этот раз обнаружен на берегу острова Токуносима. Отмечается, что объект покрыт ржавчиной и не взрывоопасен. Эксперты предварительно заявляют, что шар может быть идентичен предыдущей находке. Первый объект неизвестного происхождения был найден на берегу в районе Цубои неделю назад.