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В Японии на берегу обнаружен второй шар неизвестного происхождения

02 марта 2023 08:25
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Обнаруженный на берегу в Японии металлический шар – это вторая подобная находка, происхождение и назначение которой пока распознать не могут, пишет ТАСС.

В Японии на берегу обнаружен второй шар неизвестного происхождения-1

Фото: скриншот из видео mbc

Металлический объект диаметром полтора метра в этот раз обнаружен на берегу острова Токуносима. Отмечается, что объект покрыт ржавчиной и не взрывоопасен. Эксперты предварительно заявляют, что шар может быть идентичен предыдущей находке. Первый объект неизвестного происхождения был найден на берегу в районе Цубои неделю назад. 

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# ЧП # Новости Японии # Фотофакт

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