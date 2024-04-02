Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих с января

Армия Украины потеряла более 80 000 военнослужащих и 14 000 единиц вооружения, в том числе свыше 1200 танков и бронемашин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Он отмечает, что после неудавшегося летнего контрнаступления украинская армия не смогла занять некоторые позиции, в том время как российские войска продолжают наступление на западном направлении.

В течение марта было взято несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, а под контроль России перешли 403 квадратных километра территории.

Шойгу отметил, что Россия по-прежнему снижает боевой ресурс противника, в том числе путем применения асимметричных ответных мер, например, точечных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.