Сотрудники гуманитарной организации погибли при ударе Израиля по сектору Газа

Семь сотрудников благотворительной организации стали жертвами израильского авиаудара по сектору Газа. Среди погибших граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они занимались доставкой продовольственной помощи, которая прибыла в анклав по морю. На случившееся резко отреагировали как в австралийском внешнеполитическом ведомстве, так и Вашингтоне. Там призвали срочно расследовать инцидент. Армия Израиля поспешила заявить, что проводит тщательное расследование произошедшего. Сама благотворительная организация временно прекратила работу в Газе. Благодаря их усилиям в секторе были открыты 60 кухонь, где для палестинцев готовятся сотни тысяч блюд ежедневно.

Этот удар последовал после атаки израильских ВВС по Сирии. В результате в Дамаске полностью разрушено посольство Ирана. Жертвами нападения стали семь человек. В Сирии произошедшее назвали террористическим нападением. А Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за израильской атаки на диппредставительство.