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Захарова: вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет

02 апреля 2024 10:33
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Членство Швеции в НАТО – это рискованное и затратное решение, в необходимости которого народ страны не нуждается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
 
Она подчеркнула, что никто, кроме временного правительства, ориентирующегося на Вашингтон, не хотел вступления в НАТО.

«...вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет...» – заявила представитель МИД РФ.

Захарова привела данные опросов, которые показывают, что большая часть жителей Швеции против того, чтобы их солдаты принимали участие в военных действиях или учениях НАТО.

Также она подчеркнула, что принятие Швецией решения о присоединении к НАТО вызвало в обществе поляризацию. Она отметила, что РФ беспокоится по поводу активности НАТО у своих границ на западе и увеличения численности сил альянса в Европе.

# Международная политика # Мария Захарова

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