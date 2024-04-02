США и НАТО применяют тактику ментальной войны, в том числе деградацию и безответственность, чтобы уничтожить российское общество. Об этом пишет РИА Новости со ссылаясь на советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого.

В качестве одного из вариантов такой агрессии он привел «голую вечеринку», которая состоится в Москве в 2023 году.

Ильницкий подчеркнул, что в современных войнах ментальное господство становится более значимым, чем контроль над территорией. Он отметил, что новые технологии психического доминирования разрабатываются в ведущих университетах и военных организациях США и НАТО.