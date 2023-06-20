Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по России и Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Об этом заявил министр оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу, передает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Глава российского военного ведомства отметил, что у него есть информация о таких планах Киева. Шойгу добавил, что использование ракет HIMARS и Storm Shadow за пределами зоны военной операции приведет к полноценному вовлечению Соединенных Штатов и Великобритании в конфликт, а также к немедленным ударам по центрам принятия решений на украинской территории со стороны РФ.