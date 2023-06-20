Член экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа вышел на связь

Ирландский исследователь Рори Голден, который пропал без вести во время путешествия к затонувшему «Титанику», сообщил в Facebook, что с ним все в порядке, пишет РИА новости.

Он просил не делать предположений, кто еще находится на борту подводного аппарата, считая это неуместным. Голден искренне выразил благодарность всем, кто пытался выйти с ним на связь. Он добавил, что сейчас команда ждет спасателей.

Голден отметил, что у них ограниченный доступ в Интернет, чтобы сэкономить пропускную способность для согласованных действий. Он настоятельно призвал их сохранять позитивный настрой, отметив, что экипаж батискафа настроен аналогичным образом.

По данным газеты The Irish Sun, Голден был первым ирландским дайвером, спустившимся к обломкам «Титаника» в 2000 году. Приблизительно в 900 милях от мыса Код на атлантическом побережье США батискаф исчез. Штаты и Канада направили самолеты на поиски подводного аппарата.