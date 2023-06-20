Прямой эфир

Член экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа вышел на связь

20 июня 2023 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирландский исследователь Рори Голден, который пропал без вести во время путешествия к затонувшему «Титанику», сообщил в Facebook, что с ним все в порядке, пишет РИА новости.

Он просил не делать предположений, кто еще находится на борту подводного аппарата, считая это неуместным. Голден искренне выразил благодарность всем, кто пытался выйти с ним на связь. Он добавил, что сейчас команда ждет спасателей. 

Голден отметил, что у них ограниченный доступ в Интернет, чтобы сэкономить пропускную способность для согласованных действий. Он настоятельно призвал их сохранять позитивный настрой, отметив, что экипаж батискафа настроен аналогичным образом.

По данным газеты The Irish Sun, Голден был первым ирландским дайвером, спустившимся к обломкам «Титаника» в 2000 году. Приблизительно в 900 милях от мыса Код на атлантическом побережье США батискаф исчез. Штаты и Канада направили самолеты на поиски подводного аппарата.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Шойгу: применение Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений
20 июня 2023 10:47

Шойгу: применение Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений

В Бразилии бывший студент открыл стрельбу в колледже
20 июня 2023 10:37

В Бразилии бывший студент открыл стрельбу в колледже

Дефицит медиков в Великобритании. Открыто 150 тысяч вакансий, а специалистов нет
20 июня 2023 10:34

Дефицит медиков в Великобритании. Открыто 150 тысяч вакансий, а специалистов нет