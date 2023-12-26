Шойгу: главная цель года СВО выполнена

В ходе итогового селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно выполнили главную задачу 2023 года – пресекли контрнаступление Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало возможно за счет эффективной оборонительной стратегии, надежного оснащения и решительных действий военнослужащих. Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав Министерства обороны.

Шойгу отметил, что армия России укрепляет свои позиций и расширяет подконтрольные территории. В январе будут обсуждаться планы на 2024 год. Контрнаступление украинских войск, начатое 4 июня, потерпело полное фиаско, в итоге Киев потерял более 125 000 военнослужащих. Шойгу подтвердил, что ВСУ не достигли поставленных целей.