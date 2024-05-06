Шмыгаль: в Киеве будут рады, если Запад введет свои войска в Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, в Киеве будут рады решению партнеров о вводе войск в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что в данный момент Украина обращается к своим партнерам только за оружием и военной техникой, но не исключил возможность введения иностранного контингента.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил возможность отправки военных в Украину. В Кремле отметили, что страны Европы пока оценивают возможные риски таких действий. Также министр обороны России Сергей Шойгу ранее предупредил, что ввод французских войск в Украину создаст проблемы для Франции.