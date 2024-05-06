В начале 1945 года Красная Армия остановила продвижение немецких войск, спасла англо-американские войска и облегчила вторжение в Германию, что привело к разгрому нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Это после войны признал бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше. В 1945 году Гюнше был арестован советской контрразведкой «Смерш». При этом в секретных документах говорится, что Гитлер в 1944 году рассчитывал на то, что произойдет раскол между англо-американцами и СССР для совместного ведения войны против Советского Союза.

Однако в 1945 году мощное вторжение Красной Армии помешало этим замыслам, заставив немцев перебросить войска на восток и позволив англо-американским силам легко захватить Германию.