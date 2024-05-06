Прямой эфир

ФСБ РФ: Адъютант Гитлера заявил, что тот хотел воевать с США против СССР

06 мая 2024 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В начале 1945 года Красная Армия остановила продвижение немецких войск, спасла англо-американские войска и облегчила вторжение в Германию, что привело к разгрому нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Это после войны признал бывший адъютант Гитлера Отто Гюнше. В 1945 году Гюнше был арестован советской контрразведкой «Смерш». При этом в секретных документах говорится, что Гитлер в 1944 году рассчитывал на то, что произойдет раскол между англо-американцами и СССР для совместного ведения войны против Советского Союза. 

Однако в 1945 году мощное вторжение Красной Армии помешало этим замыслам, заставив немцев перебросить войска на восток и позволив англо-американским силам легко захватить Германию.

# Международная политика # Адольф Гитлер

Другие новости рубрики

Все новости
Лидер КНР отправился с государственным визитом в Европу
06 мая 2024 08:43

Лидер КНР отправился с государственным визитом в Европу

В Финляндии построят крупнейший в Европе завод по производству взрывчатки
06 мая 2024 08:41

В Финляндии построят крупнейший в Европе завод по производству взрывчатки

Из-за украинских беженцев в Европе может начаться миграционный кризис – Володин
06 мая 2024 08:18

Из-за украинских беженцев в Европе может начаться миграционный кризис – Володин

В Техасе объявлен режим ЧП из-за наводнений
06 мая 2024 08:10

В Техасе объявлен режим ЧП из-за наводнений

6 человек погибли. ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
06 мая 2024 08:07

6 человек погибли. ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

В Венгрии прошли антиправительственные акции
06 мая 2024 08:01

В Венгрии прошли антиправительственные акции

Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии
06 мая 2024 07:39

Вооружённый ножом подросток напал на прохожих в Австралии

В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей
06 мая 2024 07:38

В Польше разразился скандал из-за купленных истребителей

В Латвии могут остаться без поездов из-за санкций против Беларуси и России
06 мая 2024 07:34

В Латвии могут остаться без поездов из-за санкций против Беларуси и России

Российский снайпер уничтожил солдата ВСУ, носившего каску с эмблемой СС
06 мая 2024 07:28

Российский снайпер уничтожил солдата ВСУ, носившего каску с эмблемой СС

«Играют в пародию». Лавров прокомментировал переговоры между Украиной и Россией
06 мая 2024 07:20

«Играют в пародию». Лавров прокомментировал переговоры между Украиной и Россией

Франция направила в Украину войска Иностранного легиона
06 мая 2024 07:09

Франция направила в Украину войска Иностранного легиона