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В Германии прошли демонстрации против неонацизма

06 мая 2024 08:53
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Массовые акции в защиту демократии прошли в Германии. Несколько тысяч человек вышли на улицы Дрездена и Берлина, протестуя против возрождения нацизма в стране и требуя остановить насилие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии прошли демонстрации против неонацизма-1

Поводом для возмущения стали нападения на политиков, произошедшие несколько дней назад. Так, группа молодых людей избила кандидата в депутаты Европарламента и члена Социал-демократической партии, когда он развешивал предвыборные плакаты. В тот же день был ранен 28-летний сотрудник предвыборной кампании Партии зеленых. Нападавшие были одеты в черное, и, по данным полиции, принадлежали к неонацистским партиям.

В Германии прошли демонстрации против неонацизма-4

Ларс Клингбайль лидер Социал-демократической партии Германии:
Сейчас уже есть те, кто говорит: но какие у вас есть доказательства того, что нападения имеют какое-то отношение к крайне правой оппозиции. Да, возможно, не они лично подняли кулаки и нанесли удар. Но именно они создали в нашем обществе такой климат, который заставляет других людей избивать волонтеров, активистов и политиков. Они несут ответственность за то, как меняется климат в этой стране, и именно поэтому мы должны стать на защиту демократии.

В Германии прошли демонстрации против неонацизма-7

Крайне правые партии получают все большую поддержку в Германии. Она особенно сильна в восточных землях: Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где опросы показывают, что они могут победить на региональных выборах в сентябре. В этой связи хочется добавить, что, по данным правительства, за последние 5 лет количество нападений на политиков и депутатов в ФРГ увеличилось в два раза.

# Акции протеста # Новости Германии

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