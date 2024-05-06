Минобороны РФ: в России началась подготовка к учениям нестратегического ЯО

В целях поддержания готовности к выполнению боевых задач президент РФ Владимир Путин дал поручение Генеральному штабу провести учения по использованию оружия нестратегического назначения. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение стало реакцией на провокационные высказывания западных политиков. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасной тенденцией возможность непосредственного западного вмешательства в украинский конфликт.

В 2023 году Москва развернула тактическое ядерное оружие в Беларуси, что вызвало критику на Западе. При этом президент РФ подчеркнул, что российская сторона готова использовать ядерное оружие только в случае угрозы суверенитету и независимости страны.