Шмыгаль: Украина продлит транзит российсккого газа, если ЕС попросит

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов объявили, что страна не собирается продлевать срок контракта на транзит в Европу российского газа после окончания его срока действия в конце 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Шмыгаль отметил, что Украина готова предоставить транзитные услуги, если страны Европы выступят в качестве транзитеров ее газа. В ином случае Украина будет пользоваться газотранспортной сетью для собственных нужд.

В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через станцию «Сохрановка», оставив только одно вхождение - ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что передать все объемы в «Суджу» технологически не представляется возможным. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уведомил Украину, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа.