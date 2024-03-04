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Шмыгаль: Украина продлит транзит российсккого газа, если ЕС попросит

04 марта 2024 15:09
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов объявили, что страна не собирается продлевать срок контракта на транзит в Европу российского газа после окончания его срока действия в конце 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Шмыгаль отметил, что Украина готова предоставить транзитные услуги, если страны Европы выступят в качестве транзитеров ее газа. В ином случае Украина будет пользоваться газотранспортной сетью для собственных нужд.

В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через станцию «Сохрановка», оставив только одно вхождение - ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что передать все объемы в «Суджу» технологически не представляется возможным. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уведомил Украину, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа.

# Международная политика # Денис Шмыгаль

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