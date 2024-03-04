В Литве хотят увеличить численность резервистов до 600 тыс. человек

Литва продолжает искать способы, чтобы повысить обороноспособность страны. Глава МИД Литвы заявил, что для этого стране нужны 600 тысяч резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, такое количество необходимо, чтобы иметь возможность противостоять угрозе, которая якобы исходит от восточных стран – России и Беларуси. В качестве примера он привел Финляндию, которая, по его мнению, придерживается тех же ориентиров.

Габриэлюс Л андсбергис, министр иностранных дел Л итвы: В Финляндии при населении в 4 миллиона человек насчитывается 900 тысяч резервистов. В Литве проживает около 3 миллионов, поэтому нам необходимо подготовить 600 тысяч человек, готовых защищать Родину. Отсюда мой мобилизационный призыв: давайте сосредоточимся на этом, пока еще не поздно.

В настоящее время в активном армейском резерве насчитывается 38 тысяч человек. К 2030 году власти Литвы намерены повысить его до 47 тысяч. Эти люди, как считают в Министерстве обороны, в случае объявления мобилизации могут сразу влиться в армейские подразделения, а главное, им не требуется дополнительной подготовки.

Кроме того, в Литве идет модернизация полигонов, оборудуют военные городки, а также активно развивают военную инфраструктуру. При этом в республике систематически проходят военные учения с участием военнослужащих стран НАТО и боевой техники.