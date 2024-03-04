Прямой эфир

Поляки обвиняют руководство ЕС в аграрных проблемах

04 марта 2024 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поляки обвиняют руководство ЕС в аграрных проблемах, потрясших регион. Об этом говорят данные опроса, проведенного польским национальным институтом исследования рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению 40 % опрошенных, фермерские бунты – следствие бездарной экономической политики ЕС.

Поляки обвиняют руководство ЕС в аграрных проблемах-1

Так называемый зеленый курс сделал польское сельское хозяйство нерентабельным и неконкурентоспособным по сравнению со странами, не входящими в ЕС. В долгосрочной перспективе Брюссель и вовсе может поставить под угрозу продовольственную безопасность всего Европейского союза.

В ФАО заявили о возможном дефиците продуктов питания в Европе, что в свою очередь спровоцирует рост цен. Например, если в предстоящем сезоне фермеры посеют меньше пшеницы (так как закупочные цены на нее падают), Европа столкнется с нехваткой зерна, что, в свою очередь, повлияет на стоимость муки, хлеба и других товаров.

# Акции протеста # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Хейли впервые обошла экс-президента США Трампа на праймериз
04 марта 2024 12:50

Хейли впервые обошла экс-президента США Трампа на праймериз

Неизвестный объект упал вблизи польского города Милаково
04 марта 2024 12:32

Неизвестный объект упал вблизи польского города Милаково

В Конгрессе США согласовали бюджет правительства на финансовый год
04 марта 2024 12:16

В Конгрессе США согласовали бюджет правительства на финансовый год