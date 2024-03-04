ЕК: ЕС не планировал поставлять Украине бесплатные снаряды

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире Franceinfo, что украинский президент Владимир Зеленский неверно утверждает, что ЕС перечислил Украине только 300 000 из миллиона обещанных снарядов, не принимая во внимание, что Киев должнен закупать часть боеприпасов самостоятельно. Об этом пишет РИА Новости.

Бретон подчеркнул, что существует три способа поставки снарядов, и передача в дар – лишь один из них. До конца марта Киев получит 550 000 бесплатных боеприпасов, а их общее количество превысит миллион. Бретон отметил, что Евросоюз обязался предоставить Украине миллион снарядов в течение 12 месяцев, выделяя на это деньги из Европейского фонда мира и оборонного бюджета ЕС. Он также добавил, что Россия неоднократно говорила, что западная военная помощь для Украины только усугубляет конфликт.