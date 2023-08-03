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Шмыгаль рассказал, во сколько млрд долларов обходится содержание ВСУ

03 августа 2023 11:57
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Содержание украинских войск ежегодно обходится государству в 2 трлн. гривен (около 55 млрд. долл.), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РИА Новости.

Он отметил, что поддержка Вооруженных сил и содержание войск в условиях конфликта стоят Украине дороже, нежели доходы в условиях мирного времени. Поддерживать финансовую стабильность позволяет участие партнеров, а также гранты и кредиты. 

В этом году бюджет также пополнился иностранной помощью от международных партнеров на 25,3 млрд. долларов, что составляет 49,1% всех поступлений. Госбюджет Украины на 2023 год с дефицитом 1 трлн. 296 млн гривен (около 35,1 млрд. долл.) был утвержден парламентом. В проекте государственного бюджета на будущий год доходы запланированы в размере 1,28 трлн. гривен (около 34,6 млрд. долл.), расходы – 2,57 трлн. гривен (около 69,6 млрд. долл.), ежемесячный дефицит бюджета составит 3 млрд. долларов, который планируется покрыть за счет внешних займов.

 

# Международная политика # Денис Шмыгаль

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