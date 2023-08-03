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Эрдоган и Путин встретятся в ближайшее время

03 августа 2023 11:54
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Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили свое намерение скоро встретиться, пишет РИА Новости.

Место и время встречи будут уточнены дипломатическим путем. Канцелярия турецкого президента сообщила, что Путин согласился приехать в Турцию, а Кремль говорит о продолжении контактов и возможной встрече на разных уровнях. 

Путин ранее получал приглашение от Эрдогана, но из-за предвыборной кампании отложил поездку, чтобы избежать политических спекуляций. Российский помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтверждает обсуждение визита в Турцию, но детали о сроках пока не уточнены.

 

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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