Эрдоган и Путин встретятся в ближайшее время

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили свое намерение скоро встретиться, пишет РИА Новости.

Место и время встречи будут уточнены дипломатическим путем. Канцелярия турецкого президента сообщила, что Путин согласился приехать в Турцию, а Кремль говорит о продолжении контактов и возможной встрече на разных уровнях.

Путин ранее получал приглашение от Эрдогана, но из-за предвыборной кампании отложил поездку, чтобы избежать политических спекуляций. Российский помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтверждает обсуждение визита в Турцию, но детали о сроках пока не уточнены.