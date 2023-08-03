В Таиланде во время наводнений погиб человек

Новости Таиланда. Один человек погиб при наводнениях в Таиланде. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек. Вода уничтожила тысячи гектаров посевов, повреждены мосты и перекрыты дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.