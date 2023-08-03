Прямой эфир

В Таиланде во время наводнений погиб человек

03 августа 2023 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Один человек погиб при наводнениях в Таиланде. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек. Вода уничтожила тысячи гектаров посевов, повреждены мосты и перекрыты дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде во время наводнений погиб человек-1

Из зоны бедствия эвакуированы несколько сотен человек. На севере страны сильный оползень буквально снес одну деревню. Полностью уничтожены 12 домов. Там, где это возможно, последствия непогоды устраняют аварийные бригады.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эрдоган и Путин встретятся в ближайшее время
03 августа 2023 11:54

Эрдоган и Путин встретятся в ближайшее время

В немецкой армии усиливается кадровый голод
03 августа 2023 11:51

В немецкой армии усиливается кадровый голод

В Китае ликвидируют последствия паводка
03 августа 2023 11:48

В Китае ликвидируют последствия паводка