В Таиланде во время наводнений погиб человек

Новости Таиланда. Один человек погиб при наводнениях в Таиланде. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек. Вода уничтожила тысячи гектаров посевов, повреждены мосты и перекрыты дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Один человек погиб при наводнениях в Таиланде. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек. Вода уничтожила тысячи гектаров посевов, повреждены мосты и перекрыты дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из зоны бедствия эвакуированы несколько сотен человек. На севере страны сильный оползень буквально снес одну деревню. Полностью уничтожены 12 домов. Там, где это возможно, последствия непогоды устраняют аварийные бригады.