Продать автомобиль понтифика и купить мобильный госпиталь: необычный аукцион в Польше

Новости Польши. В Польше выставили на аукцион автомобили, которыми пользовался Папа Римский Франциск во время своего визита в республику.
Торги продлятся до 9 октября. Стартовая цена составляет символический 1 злотый.
Всего за несколько часов после начала аукциона стоимость одного из лотов взлетела втрое выше рыночной стоимости этой машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К каждому проданному автомобилю будет прилагаться особый сертификат, подтверждающий, что на нем ездил понтифик.
Собранные средства планируют потратить на благотворительность: приобретут мобильный госпиталь для беженцев в Ливане.