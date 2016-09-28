Продать автомобиль понтифика и купить мобильный госпиталь: необычный аукцион в Польше

Новости Польши. В Польше выставили на аукцион автомобили, которыми пользовался Папа Римский Франциск во время своего визита в республику.

Торги продлятся до 9 октября. Стартовая цена составляет символический 1 злотый.

Всего за несколько часов после начала аукциона стоимость одного из лотов взлетела втрое выше рыночной стоимости этой машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К каждому проданному автомобилю будет прилагаться особый сертификат, подтверждающий, что на нем ездил понтифик.