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Продать автомобиль понтифика и купить мобильный госпиталь: необычный аукцион в Польше

28 сентября 2016 07:16
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Новости Польши. В Польше выставили на аукцион автомобили, которыми пользовался Папа Римский Франциск во время своего визита в республику.

Торги продлятся до 9 октября. Стартовая цена составляет символический 1 злотый.

Всего за несколько часов после начала аукциона стоимость одного из лотов взлетела втрое выше рыночной стоимости этой машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К каждому проданному автомобилю будет прилагаться особый сертификат, подтверждающий, что на нем ездил понтифик.

Собранные средства планируют потратить на благотворительность: приобретут мобильный госпиталь для беженцев в Ливане.

# Папа Римский

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