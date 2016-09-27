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Взрывы в Багдаде: террористы-смертники убили около 20 человек, 50 ранили

27 сентября 2016 18:00
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Новости Ирака. Серия взрывов 27 сентября прогремела в разных частях Багдада.

Погибли около 20 мирных жителей, более 50 получили тяжелые ранения.

Теракты совершены смертниками, которые подорвали пояса со взрывчаткой в местах большого скопления людей. Ответственность за убийства взяла на себя террористическая группировка «Исламское Государство».

Таким образом боевики ответили на заявления иракской армии освободить город Мосул, который террористы считают своей столицей.

Сообщается также, что иракская разведка знала о готовящихся терактах.

В Багдаде увеличили число нарядов полиции и установили дополнительные пропускные пункты. Однако повышенные меры безопасности на этот раз не помогли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

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