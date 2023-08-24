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Российский МиГ-31 сопроводил военный норвежский самолёт над Баренцевым морем

24 августа 2023 10:14
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Российский истребитель МиГ-31 осуществил эскортирование военного самолета Норвегии над Баренцевым морем, пишет РИА Новости.

Российская аппаратура наблюдения засекла воздушный объект, МиГ-31 был поднят в воздух для его идентификации. Экипаж истребителя определил цель как патрульный базовый самолет R-8A «Посейдон» норвежских ВВС. 

При сближении с МиГ-31 самолет Норвегии повернул обратно. Никакого нарушения государственной границы Российской Федерации не было. Пролет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными правилами. Накануне был аналогичный случай, когда на перехват норвежского самолета вылетел истребитель МиГ-29.

# Международная политика

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