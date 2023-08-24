Бербок разочарована экономическими санкциями против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она огорчена воздействием введенных санкций на экономику России, сообщает РИА Новости.

Бербок попробовала разъяснить, отчего не сработали введенные против РФ ограничения, сказав, что демократическая логика не работает в автократических государствах. По ее словам, эта ситуация не может быть завершена рациональными решениями и мерами, предпринимаемыми цивилизованными правительствами.

Представители Российской Федерации ранее заявили, что справятся с санкционным давлением, а Западу не хватает смелости признать неудачу санкций против России. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления страны была долгосрочной стратегией Запада, а санкции ударили по всей мировой экономике. Он также заявлял, что главной целью западных стран является ухудшение жизни миллионов людей.