БРИКС выступает за использование нацвалют в международной торговле

На саммите БРИКС в ЮАР альянс выступил за использование в международной торговле и в финансовых сделках национальной валюты, пишет РИА Новости.

В заявлении подчеркивается необходимость продвижения использования национальных валют как внутри БРИКС, так и с торговыми партнерами группы.

Саммит стартовал 22 августа. Основная тема – сотрудничество БРИКС и Африки. По мнению ЮАР, группе БРИКС предстоит стать лидером глобального Юга и направить процесс создания более справедливого международного порядка.