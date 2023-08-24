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БРИКС выступает за использование нацвалют в международной торговле

24 августа 2023 10:06
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На саммите БРИКС в ЮАР альянс выступил за использование в международной торговле и в финансовых сделках национальной валюты, пишет РИА Новости.

В заявлении подчеркивается необходимость продвижения использования национальных валют как внутри БРИКС, так и с торговыми партнерами группы.

Саммит стартовал 22 августа. Основная тема – сотрудничество БРИКС и Африки. По мнению ЮАР, группе БРИКС предстоит стать лидером глобального Юга и направить процесс создания более справедливого международного порядка.

# Международная политика

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