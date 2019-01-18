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Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии

18 января 2019 08:59
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Новости США. Снежная буря в Калифорнии унесла шесть жизней. Одного человека придавило упавшим деревом, еще пятеро погибли в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии-1

Метель не прекращалась всю ночь. Сугробы местами достигают полутора метров. Почти 300 тысяч граждан остались без электричества из-за обрывов на ЛЭП.

Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии-4

Сотрудники коммунальных служб активно убирают снег, так как 18 января температура воздуха поднимется до +15 градусов, что грозит подтоплениями.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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