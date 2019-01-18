Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии

Новости США. Снежная буря в Калифорнии унесла шесть жизней. Одного человека придавило упавшим деревом, еще пятеро погибли в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метель не прекращалась всю ночь. Сугробы местами достигают полутора метров. Почти 300 тысяч граждан остались без электричества из-за обрывов на ЛЭП.