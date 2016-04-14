Снег в апреле: жители Петербурга показали, как заметает город

Новости России. Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург. Огромные пробки парализовали северную столицу России. Заторы образовались даже на тех трассах, где обычно движение не затруднено.

Снегопад начался в четверг в первой половине дня. Он сопровождался сильным ветром.

По словам метеорологов, территорию северо-западных областей России накрыл циклонический вихрь, который стал причиной усиления ветра и интенсивных осадков в виде дождя и мокрого снега.

Пользователи социальных сетей выкладывают на своих страницах снежные пейзажи. И, судя по подписям, снег в апреле не радует ни жителей, ни гостей города.