Киев с «прохладной благодарностью» принял последний пакет помощи от США

Киев «сдержанно» принял «скромный» пакет американской помощи Украине в 250 миллионов долларов с прохладной благодарностью. Об этом сообщает The Washington Post, пишет РИА Новости.

Замглавы комитета по безопасности Верховной рады Егор Чернев полагает, что данный пакет помощи не сможет «изменить обстановку на поле боя». Он надеется, что проблема с поддержкой Украины со стороны США будет устранена. Официальные лица Украины предупреждают о том, что без поступления новых средств могут возникнуть сложности с выплатой зарплат и пособий за январь.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о передаче «финального» военного пакета помощи Украине на 2023 год. При этом Белый дом предупредил, что новые вооружения поставляться не будут, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил провести экстренное совещание с донорами из-за «высокой неопределенности» в отношении бюджета страны.