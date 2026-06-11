На дне Индийского океана обнаружено гигантское кладбище китов

Ученые из Китая сообщили об обнаружении на дне в южной части Индийского океана крупнейшего «кладбища» китов, пишет РИА Новости со ссылкой на в журнал Nature.

Временной период образования некрополя, простирающегося на 1,2 тыс. км, – ориентировочно 5,3 млн лет назад. На нем находятся порядка 500 скелетов китов.

По словам исследователей, обширный китовый некрополь расположен на глубине от 4616 до 7001 метра. Скопление останков включает в том числе 5 современных природных сообществ, указано в материале.

Отмечается, что среди скелетов идентифицированы также еще не описанные виды представителей фауны, которые питаются китовыми останками.

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