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Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

14 апреля 2023 07:46
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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тип ее снаряда пока неизвестен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря-1

По сообщениям южнокорейских СМИ, Пхеньян почти неделю не отвечает на звонки Сеула по военной связи. А северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал укрепить системы сдерживания страны, цитата, «более практичным и наступательным» образом. В японской префектуре Хоккайдо на этом фоне временно закрыли автомагистрали. Отметим, КНДР проводит запуски ракет в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.

# Военные учения # Ким Чен Ын # Фотофакт

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