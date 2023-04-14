Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тип ее снаряда пока неизвестен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Пхеньян почти неделю не отвечает на звонки Сеула по военной связи. А северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал укрепить системы сдерживания страны, цитата, «более практичным и наступательным» образом. В японской префектуре Хоккайдо на этом фоне временно закрыли автомагистрали. Отметим, КНДР проводит запуски ракет в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.