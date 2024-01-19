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Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

19 января 2024 08:15
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В связи с совместными военными учениями Южной Кореи, США и Японии КНДР произвела испытание подводной ядерной системы. Об этом пишет РИА Новости.

В учении в окрестностях острова Чеджу приняли участие атомный авианосец США «Карл Винсон», крейсер «Принстон», а также суда военно-морских сил Японии и Кореи.  В ответ на возникшую угрозу безопасности, КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23».

Военные Северной Кореи осудили действия США и их стран-союзников и предостерегли о катастрофических последствиях. Также Пхеньян сообщил, что защитит безопасность страны и всего региона, применив силы сдерживания.

В минувшем году КНДР уже провела испытания систем «Хэиль» и «Хэиль-2» – беспилотных подводных аппаратов с ядерным двигателем, разрабатываемых с 2012 года.

# Международная политика

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