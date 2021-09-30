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В Иерусалиме женщина напала на патруль полиции с ножом, её застрелили

30 сентября 2021 10:10
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Новости Израиля. В Иерусалиме израильские полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом. Сами правоохранители не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иерусалиме женщина напала на патруль полиции с ножом, её застрелили-1

Как выяснилось, это была 30-летняя палестинка, жившая на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Подойдя к патрулю, она выхватила нож и пыталась нанести удар. Полицейские открыли огонь, смертельно ранив нападавшую. 

В Иерусалиме женщина напала на патруль полиции с ножом, её застрелили-4

Подходы к Храмовой горе, где все произошло, перекрыты. Саперы осмотрели тело убитой в поисках вероятного пояса смертницы. Полиция начала расследование трагического инцидента.  

# Нападение # Фотофакт

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