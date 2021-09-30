В Иерусалиме женщина напала на патруль полиции с ножом, её застрелили

Новости Израиля. В Иерусалиме израильские полицейские застрелили женщину, напавшую на них с ножом. Сами правоохранители не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, это была 30-летняя палестинка, жившая на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Подойдя к патрулю, она выхватила нож и пыталась нанести удар. Полицейские открыли огонь, смертельно ранив нападавшую.