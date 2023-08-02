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Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги

02 августа 2023 07:34
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Новости Филиппин. Из-за мощного тайфуна, который обрушился на Филиппины, под водой оказался весь север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги-1

Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги-3

Затоплены города, деревни и дороги. Местные жители вынуждены передвигаться на лодках. Многие потеряли все имущество, фермеры лишились урожая. В зоне бедствия нет электричества и связи.

Север Филиппин оказался под водой из-за мощного тайфуна – затоплены города, деревни и дороги-6

Спасательным и восстановительным работам мешает сильный ветер, скорость которого достигает 175 км/час.

# Наводнение # Новости Филиппин # Фотофакт

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