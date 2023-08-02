Новости Филиппин. Из-за мощного тайфуна, который обрушился на Филиппины, под водой оказался весь север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Из-за мощного тайфуна, который обрушился на Филиппины, под водой оказался весь север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затоплены города, деревни и дороги. Местные жители вынуждены передвигаться на лодках. Многие потеряли все имущество, фермеры лишились урожая. В зоне бедствия нет электричества и связи.
Спасательным и восстановительным работам мешает сильный ветер, скорость которого достигает 175 км/час.